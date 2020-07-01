Алушта показала сверхвысокую явку на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Жители Крыма демонстрируют высокую явку на голосовании по поправкам к Конституции РФ. Так, явка в Алуште составила лидирующие 80,87%. Такие данные содержатся в системе ГАС "Выборы". Об этом стало известно в среду, 1 июля.

По состоянию на 10 утра явка в Крыму на голосование по поправкам в Основной закон России составила 70,26%. Наибольшую избирательную активность демонстрируют жители Алушты и Армянска, гласят данные системы "Выборы".

Так, общая явка в Алуште превысила 80%. В Армянске цифра движется к аналогичному показателю, сейчас в регионе проголосовали 78,17% россиян. В Раздольненском районе явка составила 79,74%. Наименьшая активность зафиксирована в Феодосии — 50,58%.