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Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

 Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

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13:32   1 Июля 2020
Политика

Алушта показала сверхвысокую явку на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Алушта показала сверхвысокую явку на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Жители Крыма демонстрируют высокую явку на голосовании по поправкам к Конституции РФ. Так, явка в Алуште составила лидирующие 80,87%. Такие данные содержатся в системе ГАС "Выборы". Об этом стало известно в среду, 1 июля. 

По состоянию на 10 утра явка в Крыму на голосование по поправкам в Основной закон России составила 70,26%. Наибольшую избирательную активность демонстрируют жители Алушты и Армянска, гласят данные системы "Выборы".

Так, общая явка в Алуште превысила 80%. В Армянске цифра движется к аналогичному показателю, сейчас в регионе проголосовали 78,17% россиян. В Раздольненском районе явка составила 79,74%. Наименьшая активность зафиксирована в Феодосии — 50,58%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#крым #алушта #Голосование2020

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