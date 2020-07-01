"Голос" опубликовал фейк о "принуждении к голосованию" в Архангельске

Очередной фейк найден на так называемой "Карте нарушений" движения "Голос". Организация использовала публикацию политика из Хабаровска с измененной на Архангельск геолокацией и добавлением подходящей приписки к скриншоту.

Политик из Хабаровского края Алексей Ворсин 25 июня около 9 утра написал в соцсети "ВКонтакте" о якобы принуждении бюджетников города к голосованию по поправкам к Конституции. Он заявил, что на одном из участков избирателей, работающих в неназванной организации, заставляли оставить свой голос, передает Nation News.

В тот же день скрин публикации Ворсина появился на "Карте нарушений". Вот только там было написано, что давление якобы оказывалось на сотрудников детсада №31 в Архангельске. Это уже не первый случай появления недостоверных данных на портале.

Недавно на "Карте нарушений" обнаружили фейк про Омск. За основу для него был взят пост из группы регионального штаба блогера Алексея Навального. В нем изменили данные предприятия, которое якобы принуждало своих сотрудников голосовать. В оригинале речь шла об Омском НИИ приборостроения, а "Голос" заменил его на Омский Институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации (ИСОТИ).