Почти 86% избирателей Чечни отдали голос на плебисците по поправкам к Конституции РФ

Чеченские избирательные участки зафиксировали явку на голосование по поправкам к Конституции РФ в 85,89%, сообщили в избиркоме республики.

Участие в плебисците на 10:00 сегодняшнего дня приняли 658 519 жителей Чеченской Республики, пишет РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию. За минувшие шесть дней с момента начала голосования 25 июня явка на плебисцит составила 84,64%. Известно, что на территории Чечни работают 505 избирательных участках, где граждане могут отдать свой голос.

Сегодня, 1 июля, основной день голосования по поправкам к Конституции РФ, которое проводится по всему государству.