Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

 Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура

Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

 Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

 Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура

Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

 Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
13:27   1 Июля 2020
Общество

Почти 86% избирателей Чечни отдали голос на плебисците по поправкам к Конституции РФ

Почти 86% избирателей Чечни отдали голос на плебисците по поправкам к Конституции РФ

Чеченские избирательные участки зафиксировали явку на голосование по поправкам к Конституции РФ в 85,89%, сообщили в избиркоме республики.

Участие в плебисците на 10:00 сегодняшнего дня приняли 658 519 жителей Чеченской Республики, пишет РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию. За минувшие шесть дней с момента начала голосования 25 июня явка на плебисцит составила 84,64%. Известно, что на территории Чечни работают 505 избирательных участках, где граждане могут отдать свой голос.

Сегодня, 1 июля, основной день голосования по поправкам к Конституции РФ, которое проводится по всему государству.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #чечня #поправки #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...