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Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

 Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

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13:24   1 Июля 2020
Общество

Более 150 тыс. жителей Севастополя приняли участие в голосовании по Конституции

Более 150 тыс. жителей Севастополя приняли участие в голосовании по Конституции

Явка в Крыму на голосование по поправкам к Конституции РФ составила 70%. Среди жителей Севастополя свои голоса отдали 150 тысяч человек. Граждане региона уверены в справедливости процедуры, сообщила журналист Алиса Лазарева.

Крым занимает лидирующие позиции по явке, если сравнить со всеми городами страны. В регионе организованы придомовые избирательные участки, для работников назначен сокращенный день, добавил представитель СМИ. Очно проголосовать обычно предпочитают пенсионеры. Для безопасности избирателей предусмотрены строгие санитарные правила на участках. Лазарева рассказала о женщине-инвалиде на избирательном участке, которой помогал 15-летний внук. Это говорит о патриотизме севастопольцев. Более 150 тысяч человек проголосовали по поправкам в городе, пишет "Слово и Дело".

Большое впечатление на горожан произвело выступление президента РФ Владимира Путина. Количество желающих отдать свои голоса 1 июля после обращения значительно выросло. Бурные обсуждения поправок идут в блогах, на улицах, в магазинах и кафе. Крымчане общаются на тему фейков и вбросов. На самом полуострове подобных случаев не наблюдалось.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на участках прокомментировал член Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов. Каждый участок оснащен разметкой, участникам выдается индивидуальный пакет с маской, перчатками и ручкой. Большую надежду член ОП возложил на основной день голосования и добавил, что активность избирателей в этот день очень высока.

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Автор: Руслан Неглинный
#крым #поправки #конституция #Голосование2020

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