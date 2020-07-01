Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

 Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура

Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

 Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

 Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура

Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

 Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
13:24   1 Июля 2020
Политика

Жители Лефортово голосуют по поправкам к Конституции РФ активнее остальных москвичей

Жители Лефортово голосуют по поправкам к Конституции РФ активнее остальных москвичей

Лидирующая явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ зафиксирована в районе Лефортово в Москве, 64,34% жителей уже отдали свой голос. Результаты за неделю голосования обнародовала система ГАС "Выборы" в среду, 1 июля.

Согласно данными системы, по состоянию на 10 утра самая высокая явка в Москве на плебисцит по вопросу внесения изменений в Основной законы страны зафиксирована в районе Лефортово. Речь идет о 64,34% жителей, принявших участие в голосовании в течение недели.

Между тем самая низкая явка наблюдается в районе Чертаново-Северное, на голосование пришли 23,63 москвичей. В столице традиционно активнее голосуют южные и восточные районы, менее активно голосует северо-запад. Средняя явка по Москве составляет 43,55%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#москва #явка #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...