Жители Лефортово голосуют по поправкам к Конституции РФ активнее остальных москвичей

Лидирующая явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ зафиксирована в районе Лефортово в Москве, 64,34% жителей уже отдали свой голос. Результаты за неделю голосования обнародовала система ГАС "Выборы" в среду, 1 июля.

Согласно данными системы, по состоянию на 10 утра самая высокая явка в Москве на плебисцит по вопросу внесения изменений в Основной законы страны зафиксирована в районе Лефортово. Речь идет о 64,34% жителей, принявших участие в голосовании в течение недели.

Между тем самая низкая явка наблюдается в районе Чертаново-Северное, на голосование пришли 23,63 москвичей. В столице традиционно активнее голосуют южные и восточные районы, менее активно голосует северо-запад. Средняя явка по Москве составляет 43,55%.