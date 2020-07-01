«Настроение у людей достаточно позитивное»: как проходит голосование в Челябинской области

Более половины избирателей в Челябинской области голосуют за внесение поправок в Конституцию РФ. Об этом «Политике сегодня» сообщил региональный представитель Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат философских наук Андрей Лавров.

«Явка весьма активная. Предположительный результат, в районе 65–70% за. Возможно, и выше. Против, порядка 20%, я думаю. Я скорее это говорю по Челябинску. По области, я думаю, что будет еще больше позиций «за»», — отметил эксперт.

Политолог, старший преподаватель Историко-филологического факультета ЧелГУ, руководитель информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин отметил, что на избирательных участках благоприятная обстановка, жители голосуют с удовольствием.

«Настроение у людей достаточно позитивное. Негативного или скандального контекста от этой процедуры нет. Настроены люди достаточно благодушно. В целом можно оценить это, как комфортный для людей политический проект. В целом люди относятся скорее положительно», — рассказал политолог.

Губернатор челябинской области Алексей Текслер оценил высокий уровень организации процесса голосования и соблюдение всех санитарных норм на участках.

«Важная задача, которую мы перед собой ставим – не запрещать, а разрешать, но с соблюдением всех мер предосторожности. Эпидемиологическая ситуация остается сложной, и поэтому голосование организовано полностью безопасно. Это говорит о том, что мы можем жить в нынешних условиях, соблюдая все меры предосторожности. Это очень важно. Многие люди переживали за этот момент, но здесь все организовано очень достойно», — сказал губернатор.

Хорошую организацию отметил и кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ, руководитель ЧРО Российского общества политологов Василий Зорин. По его словам, голосование организовано по всем нормам и стандартам, чувствуется, что главной целью организаторов было сделать процесс максимально комфортным для граждан.

«Это голосование отличается от того процесса, который происходит на регулярных выборах, потому что это, все-таки несколько иного типа голосование. И избиркомы, которые занимались организацией, подошли к его формальной процедурной части с более мягкими критериями, сделали все возможное, чтобы голосовать могли все желающие люди. Что бы у людей не было затруднений организовали досрочное голосование и голосование вне помещения. У нас в Челябинской области всеми этими возможностями комиссия воспользовалась в полной мере», — сообщил политолог.

В первые дни досрочного голосования возникали некоторые недопонимания по организационной работе наблюдателей на участках, но они были решены, а неполадки в работе исправлены, рассказал председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

«В первый день голосования были какие-то организационные небольшие проблемы. Несмотря на то, что наблюдатели прошли обучение, и у них есть стандарты, все равно возникали вопросы по той или иной процедуре. Но через два-три дня все работало, все процессы были отточены», — сообщил председатель ОП.

Как и ожидалось в колл-центр поступает много фейковых новостей и жалоб о несуществующих нарушениях.

«В этот раз много фейков. Они поступают в том числе через СМИ. Но у нас на площадке работает ситуационный центр, колл-центр, две горячие линии, которые принимают звонки от участников голосования. Есть отдельная горячая линия для наблюдателей. Плюс группа медиа-мониторинга сидит, которая отслеживает карты нарушения, социальную сеть. Все сигналы мы отрабатываем. По региону работают 55 мобильных мониторинговых групп, которые выезжают на места и оперативно разбираются в каждом вопросе», — заверил общественник.

Один из таких фейков, по словам Николая Дейнеко заключался в том, что в городе Капейске якобы по квартирам ходил мужчина, который агитировал голосовать против поправок. Но эта информация не подтвердилась. Также много вбросов появляется в социальных сетях о том, что по дворам хотят люди, представляющиеся комиссией и заставляющие граждан голосовать. Причем без паспортов.

«В первую очередь мы связываемся с наблюдателем. Если проходит надомное голосование, со всеми комиссиями ходит наш наблюдатель. У на 8705 человек работает сегодня по области. Мы оперативно реагируем на все сигналы и даем комментарии через сайт ОП», — рассказал Дейнеко.

Василий Зорин уверен, что в голосовании по поправкам к Конституции в этом году примет большое количество жителей Челябинской области.

«Явка, которая, скорее всего, у нас превзойдет ожидания и опасения скептиков и будет на уровне 60%», — заявил он.

Всего в Челябинской области 2034 участка по области. На момент написания материала, в голосовании приняли участие уже более миллиона жителей.