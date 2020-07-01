Средняя явка по России на голосовании по Конституции РФ достигла 59%

Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ по всей стране в среднем составляет 59,01%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Такой показатель был зафиксирован на 13:00 по московскому времени. Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли до 30 июня принять участие в электронном голосовании. Дату проведения плебисцита назначил российский лидер Владимир Путин.