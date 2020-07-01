Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

 Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура

Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

 Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

 Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура

Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

 Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
13:18   1 Июля 2020
Общество

Средняя явка по России на голосовании по Конституции РФ достигла 59%

Средняя явка по России на голосовании по Конституции РФ достигла 59%

Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ по всей стране в среднем составляет 59,01%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Такой показатель был зафиксирован на 13:00 по московскому времени. Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли до 30 июня принять участие в электронном голосовании. Дату проведения плебисцита назначил российский лидер Владимир Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#цик #конституция #явка #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...