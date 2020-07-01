Шмидт рассказал, как проходит голосование по поправкам в Иркутске

Всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. За первые шесть дней в нем приняли участие 416 822 жителя Иркутской области. О ходе избирательного процесса в столице региона рассказал доцент ИГУ Сергей Шмидт.

Доцент кафедры мировой истории и международных отношений обратил внимание на то, что на избирательных участках строго выполняются санитарные рекомендации. Шмидт отметил, что из окна своей квартиры может наблюдать за УИК. На участке нет никаких нарушений, а обстановка абсолютно спокойная. Очереди также отсутствуют, пишет "НьюИнформ".

По словам эксперта, не поступало сообщений о нарушениях и из других избирательных участков. Давление ни на кого не оказывается. Шмидт дал прогноз, что явка в Иркутске составит около 50%.