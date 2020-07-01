Глянь, какая каша хорошая, или Как пробуждают гражданскую позицию на УИК № 1771 в Москве

В Донском районе Москвы возле избирательного участка № 1771 работает полевая кухня. Всех желающих бесплатно угощают гречневой кашей с тушенкой и чаем. За прилавком работает уроженка Орловской области Татьяна:

«Мы работаем в Донском ГБУ. От Донского ГБУ у нас кашка для людей»

— Чем угощаешь, солнышко?, — интересуется у Татьяны прохожий.

— Кашей, чаем.

— Не, не надо.

— Ты глянь, какая каша хорошая, с тушенкой.

— Ну давай!

— Мне нельзя отказать, а то день плохой будет

Корреспондент «Политики сегодня» поинтересовался у женщины, как работа полевой кухни сказывается на настроении людей.

«У них от меня настроение сказывается сразу», — утверждает Татьяна

— Гражданскую позицию пробуждаете в людях своей кашей?

— Я думаю да!

— Как много людей проходят, много из них избирателей?

— Очень много. У нас кушают много людей. И избиратели подходят, и прохожие, и просто кто по пути идет. У деток аппетит пробуждается сильно, хорошо, на свежем воздухе. Приходят пенсионеры. Дедушки сегодня не было, он приходил два раза, сидел тут у нас. Сходит погуляет, потом опять сюда приходит. И бабушки приходят у нас. Только сейчас что-то их нет, наверное, отдыхают. Но должны подойти.

После корреспондент ПС отправился на сам участок. На входе выдают СИЗ и одноразовые ручки, в самом помещении все соблюдают социальную дистанцию.

Председатель комиссии сообщила, что 1 июля, по сравнению с предыдущими днями, количество участников голосования значительно увеличилось. При этом весь процесс проходит спокойно. По ее словам, полевая кухня — это традиционная фишка УИК № 1771.

На выходе корреспондент «Политики сегодня» попросил уже проголосовавшую пенсионерку Людмилу поделиться впечатлениями от избирательного процесса.

«Последнее время вообще голосование достойно проходит. Очень красиво, торжественно, рассказала женщина, особо отметив полевую кухню. — Полевая кухня — это прекрасно. Мы тут живем рядышком, с внучкой приходим и всегда чего-нибудь берем. Но сегодня я воздержусь».

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли до 30 июня принять участие в электронном голосовании.