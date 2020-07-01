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13:04   1 Июля 2020
Общество

Глава ЦИК Татарстана раскрыл подробности инцидента с неопломбированной урной на УИК №360

Глава ЦИК Татарстана раскрыл подробности инцидента с неопломбированной урной на УИК №360

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан держит под контролем ситуацию с неопломбированной урной для бюллетеней на УИК №360. Об этом сообщил глава региональной ЦИК Андрей Кондратьев.

Ранее в Сети появилось видео с избирательного участка №360 в Казани, на котором показана неопломбированная урна для бюллетеней по поправкам к Конституции.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, комментируя данный инцидент, отметил, что бюллетени из урны были запечатаны в специальный сейф-пакет. При этом он уточнил, что сотрудники ЦИК своевременно отреагировали на сложившуюся ситуацию.

"Сегодня комиссия примет решение. Мы держим на жестком контроле эту ситуацию. Считаем, что своевременно, правильно и четко отработала комиссия в этом случае", — приводит слова Кондратьева "ПолитЭксперт".

Глава ЦИК Татарстана также обратил внимание на то, что в региональную Центральную избирательную комиссию в период голосования поступили фейковые сообщения о нарушениях из других регионов страны.

Голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня. Плебисцит продлится до 1 июля включительно.

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Автор: Ирина Большунова
#Голосование2020

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