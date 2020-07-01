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Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

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13:00   1 Июля 2020
Общество

Петербургский избирком назвал процент явки горожан на голосовании по Конституции РФ

Петербургский избирком назвал процент явки горожан на голосовании по Конституции РФ

Порядка 60% петербургских избирателей уже отдали свой голос по поправкам к Конституции РФ, заявил глава избиркома Виктор Миненко. По его словам, число проголосовавших по поправкам в Северной столице уже превысило 2 млн человек.

Все наблюдатели на голосовании строго следят за выполнением мер по нераспространению коронавирусной инфекции на избирательных участках, добавил Миненко. Порядка 15 тыс. наблюдателей насчитывается в петербургских местах для голосования, уточнил он. По его словам, более тысячи наблюдателей пришлось заменить из-за COVID-19.

Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон завершается 1 июля. Глава государства Владимир Путин объявил этот день нерабочим, чтобы все жители страны могли отдать свой голос по поправкам к Конституции РФ.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #конституция #Голосование2020

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