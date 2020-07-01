Экс–президент Украины Порошенко прибыл в Госбюро расследований

Экс–президент Украины Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о назначении членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщили украинские СМИ.

Политика подозревают в превышении полномочий на посту президента Украины. Согласно версии обвинения, Порошенко назначил Сергея Семочко на должность замглавы Службы внешней разведки, не согласовав кандидатуру через СНБО.

Всего 24 дела завели против экс–президента Украины, однако три из них суд уже закрыл 19 июня. Сам Порошенко убежден, что суд предъявил ему многочисленные обвинения по распоряжению действующего президента Украины Владимира Зеленского.