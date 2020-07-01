Избирком Сахалина не выявил нарушений при голосовании по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России прошло в Сахалинской области без нарушений. Это подтверждает председатель региональной комиссии Виктория Черкасова.

Процесс голосования по поправкам к Конституции прошел на Сахалине без каких-либо нарушений. В течение всего избирательного процесса, с 25 июня по 1 июля, в регионе не выявлено ни одного случая нарушения законодательства. Избирком фиксировал все жалобы и проводил оперативные проверки — в основном заявления граждан относились к проблемам технического характера.

Теперь задачей избирательной комиссии станет подсчет голосов, рассказала Черкасова. Процедура подведения итогов волеизъявления россиян должна проводиться прозрачно и легитимно. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России завершится 1 июля, Сахалинская область закрыла избирательные участки в полдень по московскому времени.