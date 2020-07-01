Роднина, Слуцкая и Широков проголосовали по поправкам к Конституции

Футболист Роман Широков и фигуристки Ирина Слуцкая и Ирина Роднина проголосовали по поправкам к Конституции РФ на избирательных участках Подмосковья.

Слуцкая отдала свой голос на участке в Пушкино и назвала голосование "историческим моментом". Она отметила, что считает долгом каждого россиянина высказать свою позицию о внесении изменений в Основной закон страны.

Роднина не только проголосовала в Химках, но и проверила другие избирательные пункты. По результатам проверки фигуристка заявила, что не заметила нарушений мер профилактики COVID-19 или неаккуратного отношения к процессу.

"Везде есть средства защиты, везде есть достаточно хорошая разметка, везде четко прописаны входы и выходы, люди работают", — рассказала спортсменка телеканалу "360".

Экс-футболист сборной России Роман Широков проголосовал на участке в Дедовске. Он призвал россиян высказывать свое мнение о поправках и добавил, что все они направлены на улучшение качества жизни россиян.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию России было назначено на 22 апреля, но затем перенесено на 1 июля в связи с распространением коронавируса. Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, было принято решение провести его с 25 июня по 1 июля включительно.