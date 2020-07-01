Наблюдатели не зафиксировали большого числа нарушений в последний день голосования

Последний день голосования по Конституции проходит в спокойном режиме, большого числа нарушений не выявлено.

Сопредседатель движения "Россия выбирает" Александр Закускин оценил ход голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, поступило несколько обращений, в основном из-за недопонимания по режиму повышенной готовности.

"Порой сотрудники полиции, находящиеся на участке, прям очень усердно, настоятельно просят померить температуру, надеть перчатки и маски на некоторых участках в нескольких регионах", — рассказал Закускин в интервью РИА Новости.

Директор корпуса "За чистые выборы" Алена Булгакова добавила, что всего поступило 3,8 тысячи сообщений, из которых выявлены только одно возможное нарушение, а также семь фейков.

В среду, 1 июля, проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию России. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку в стране и безопасность россиян было принято решение, что граждане смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.