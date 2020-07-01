Мособлизбирком сообщил о количестве проголосовавших по поправкам в Подмосковье

Более трех с половиной миллионов человек проголосовали по поправкам к Конституции РФ в Московской области. Такие данные предоставил Московский областной избирательный комитет.

В Мособлизбиркоме отметили, что всего количество проголосовавших составило 3 598 777 человек. Более 79 процентов из этого числа проголосовали на избирательных участках. Еще девять процентов жителей Подмосковья решили отдать свой голос на дому.

На придомовых территориях проголосовали 11 процентов избирателей региона, и менее одного процента решали судьбу поправок в населенных пунктах, где нет специальных помещений для голосования.

Голосование началось 25 июня и закончится в среду, 1 июля, этот день объявлен выходным в РФ.