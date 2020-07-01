Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

 Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура

Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

 Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

 Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура

Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

 Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
12:40   1 Июля 2020
Общество

Мособлизбирком сообщил о количестве проголосовавших по поправкам в Подмосковье

Мособлизбирком сообщил о количестве проголосовавших по поправкам в Подмосковье

Более трех с половиной миллионов человек проголосовали по поправкам к Конституции РФ в Московской области. Такие данные предоставил Московский областной избирательный комитет.

В Мособлизбиркоме отметили, что всего количество проголосовавших составило 3 598 777 человек. Более 79 процентов из этого числа проголосовали на избирательных участках. Еще девять процентов жителей Подмосковья решили отдать свой голос на дому.

На придомовых территориях проголосовали 11 процентов избирателей региона, и менее одного процента решали судьбу поправок в населенных пунктах, где нет специальных помещений для голосования.

Голосование началось 25 июня и закончится в среду, 1 июля, этот день объявлен выходным в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...