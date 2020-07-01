Говорящие урны для бюллетеней удивили москвичей

Говорящие урны для бюллетеней были замечены на одном из избирательных участков в Москве. Как передает корреспондент «Политики сегодня», после того, как голосующий опускает в ящик свой бланк, он слышит — «Здравствуйте, вы проголосовали».

По словам наблюдателя участка Михаила Дробота, такие говорящие урны приятно удивляют избирателей и даже поднимают настроение.

— У вас, как я услышала, говорящие урны. Это, в общем-то, не очень частое явление.

— У нас всегда так было

— На этом участке?

— Да.

— А на остальных?

— Про остальные не могу сказать, я именно на этом участке работаю.

— А как люди реагируют?

— Нормально. С улыбками многие.

— Не удивляются, не пугаются?​​​​​​​

— Нет, первое время только. Они уже, боюсь ошибиться, лет пять стоят. Мы привыкли уже, избиратели привыкли.

— А пенсионеры как реагируют?​​​​​​​

— Часто улыбаются. В основном, доброжелательно относятся к этой ситуации.

— В течение недели были какие-то экстренные случаи, может кому-то плохо стало?​​​​​​​

— Нет. В плане болезни, слава богу, у нас все хорошо. Все люди живы, здоровы.

— А эмоционально?​​​​​​​

— Ну как всегда. Люди разные. Кто-то эмоционально реагирует. Но основная масса людей, адекватная, доброжелательная.

— Кто-то, может, пытался Вас в чем-то переубедить?​​​​​​​

— Такие случаи были. Пришла женщина без паспорта, с пенсионным удостоверением. К сожалению, мы не имеем права ей давать бюллетень. Объяснили ей, что голосовать можно только с паспортом гражданина РФ.

— А было такое, что кто-то отказывается надевать маски и перчатки?

— Нет. Все люди очень адекватно реагируют. Там на входе, если Вы обратили внимание, выдают пакетик. Все надевают, все соблюдают правила.

— Может какие-то известные медийные личности у вас были?

— Пока не было никого. Вообще бывают у нас. Например, Лео Бокерия академик-хирург. В этом году пока не было, ждем. К сожалению, Капица умер, он житель одного из наших домов.

Михаил Дробот также добавил, что сегодня ожидается большое количество избирателей. Особенно к вечеру, когда многие жители вернутся с дач. По словам наблюдателя, досрочное голосование, а также электронный его формат, облегчили работу избирательной комиссии, так как граждане проявляют очень большую активность.