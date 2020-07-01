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14:34   1 Июля 2020
Россия

Говорящие урны для бюллетеней удивили москвичей

Говорящие урны для бюллетеней удивили москвичей

Говорящие урны для бюллетеней были замечены на одном из избирательных участков в Москве. Как передает корреспондент «Политики сегодня», после того, как голосующий опускает в ящик свой бланк, он слышит — «Здравствуйте, вы проголосовали».

По словам наблюдателя участка Михаила Дробота, такие говорящие урны приятно удивляют избирателей и даже поднимают настроение.

 — У вас, как я услышала, говорящие урны. Это, в общем-то, не очень частое явление.

 — У нас всегда так было

 — На этом участке?  

— Да.

 — А на остальных?

 — Про остальные не могу сказать, я именно на этом участке работаю.

 — А как люди реагируют?

 — Нормально. С улыбками многие.

 — Не удивляются, не пугаются?​​​​​​​

 — Нет, первое время только. Они уже, боюсь ошибиться, лет пять стоят. Мы привыкли уже, избиратели привыкли.

 — А пенсионеры как реагируют?​​​​​​​

 — Часто улыбаются. В основном, доброжелательно относятся к этой ситуации.

 — В течение недели были какие-то экстренные случаи, может кому-то плохо стало?​​​​​​​

 — Нет. В плане болезни, слава богу, у нас все хорошо. Все люди живы, здоровы.

 — А эмоционально?​​​​​​​

 — Ну как всегда. Люди разные. Кто-то эмоционально реагирует. Но основная масса людей, адекватная, доброжелательная.

 — Кто-то, может, пытался Вас в чем-то переубедить?​​​​​​​

 — Такие случаи были. Пришла женщина без паспорта, с пенсионным удостоверением. К сожалению, мы не имеем права ей давать бюллетень. Объяснили ей, что голосовать можно только с паспортом гражданина РФ.

 — А было такое, что кто-то отказывается надевать маски и перчатки?

 — Нет. Все люди очень адекватно реагируют. Там на входе, если Вы обратили внимание, выдают пакетик. Все надевают, все соблюдают правила.

 — Может какие-то известные медийные личности у вас были?

 — Пока не было никого. Вообще бывают у нас. Например, Лео Бокерия академик-хирург. В этом году пока не было, ждем. К сожалению, Капица умер, он житель одного из наших домов.

Михаил Дробот также добавил, что сегодня ожидается большое количество избирателей. Особенно к вечеру, когда многие жители вернутся с дач. По словам наблюдателя, досрочное голосование, а также электронный его формат, облегчили работу избирательной комиссии, так как граждане проявляют очень большую активность.

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Автор: Карина Азоян
#челябинск #текслер #конституция2020 #голосование2020

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