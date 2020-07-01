Беглов объяснил, почему для него важны поправки о семье и защите животных

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что для него важны поправки к Конституции России, связанные с семьей и защитой животных, так как у него есть пятеро внуков и три собаки.

Об этом петербургский градоначальник заявил в среду, 1 июля, после того как принял участие в плебисците по вопросу изменений в Основном законе России.

Ранее "Невские новости" писали, что глава города прибыл в одну из школ Василеостровского района в Санкт-Петербурге, чтобы выполнить гражданский долг. Беглов, соблюдая все меры предосторожности, заполнил бюллетень и опустил его в избирательную урну.

Указ о проведении голосования по поправкам к Конституции РФ подписал президент России Владимир Путин Также в стране прошло дистанционное голосование, в котором приняли участие жители Москвы и Нижнего Новгорода.