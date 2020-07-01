Глава Подмосковья принял участие в голосовании по поправкам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. Он посетил избирательный участок в поселке Барвиха.

Всего на территории Подмосковья организовано 4200 избирательных участков. Каждый из них соответствует предписанным санитарным нормам. Также было организовано голосование на участках на улице и в домах, сообщил Воробьев после того, как отдал свой голос по дополнениям в Основной закон страны. Он посетил избирательный участок в Барвихе.

"Непривычная обстановка. Наблюдателей не узнать — все экипированы. Но на самом деле, это можно понять", — передает слова главы региона телеканал "360".

Также Воробьев поблагодарил всех жителей Подмосковья за участие в избирательном мероприятии. Основной день всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ проходит 1 июля. Дату ранее утвердил президент государства Владимир Путин.