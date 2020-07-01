Беглов сообщил о провокациях против членов избирательных комиссий

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что во время проведения плебисцита зафиксировали попытки провокации, направленных на работников УИков.

Беглов подчеркнул, что о подобных случаях в пятимиллионном городе сообщали, но мало. Также он выразил надежду, что в дальнейшем плебисцит пройдет спокойно для всех его участников.

Глава Петербурга сообщил, что сожалеет по поводу ситуации, произошедшей на избирательном участке на набережной Фонтанки, когда журналист издания "Медиазона" Давид Френкель получил травму руки. Сейчас следственное управление СК устанавливает все подробности.