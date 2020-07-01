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 Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции
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12:16   1 Июля 2020
Политика

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты голосования по поправкам к Конституции РФ по Дальнему Востоку ожидаются в 13.00 по московскому времени. Об этом сообщает Центризбирком России.

Напомним, 1 июля по всей стране начался финальный день голосования по вопросу внесения изменений в основной закон страны. В связи с эпидемиологической обстановкой голосование решено было растянуть на одну неделю (с 25 июня по 1 июля), чтобы не перегружать избирательные участки и не подвергать угрозе здоровье граждан. Кроме того, все желающие в Москве и Нижегородской области могли отдать свой голос онлайн.

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Автор: Юлия Яковлева
#цик #дальний восток #Голосование2020

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