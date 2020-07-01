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Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

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12:07   1 Июля 2020
Общество

Шадаев назвал удобным электронное голосование по поправкам к Конституции

Шадаев назвал удобным электронное голосование по поправкам к Конституции

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщил, что электронное голосование доказало свое удобство в голосовании по поправкам к Конституции.

Глава ведомства отметил, что такие выводы сделали, опираясь на долю тех, кто зарегистрировался на электронное голосование и оставил свой голос посредством интернета.

1 июля стал завершающим днем голосования по поправкам к Конституции РФ. Во всех регионах страны голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Параллельно в стране проходило дистанционное голосование, в котором могли принять участие жители Москвы и Нижегородской области.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #онлайн #конституция #Голосование2020

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