Шадаев назвал удобным электронное голосование по поправкам к Конституции

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщил, что электронное голосование доказало свое удобство в голосовании по поправкам к Конституции.

Глава ведомства отметил, что такие выводы сделали, опираясь на долю тех, кто зарегистрировался на электронное голосование и оставил свой голос посредством интернета.

1 июля стал завершающим днем голосования по поправкам к Конституции РФ. Во всех регионах страны голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Параллельно в стране проходило дистанционное голосование, в котором могли принять участие жители Москвы и Нижегородской области.