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Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

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12:06   1 Июля 2020
Общество

Сахалинская область и Магадан завершили голосование по Конституции

Сахалинская область и Магадан завершили голосование по Конституции

Голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось в Магадане и Сахалинской области, сообщили в региональном избиркоме.

Финальный день по голосованию по поправкам к Конституции был назначен на 1 июля. Явка избирателей в Сахалине составила 65,09%. В общей сложности, свой голос за или против поправок в Конституцию РФ отдали более 245 тысяч жителей Курильских островов и Сахалина. Всего в регионе работали 309 избирательных участков. Кроме того, была организована работа восьми дополнительных УИКов. Местная избирательная комиссия также сообщила о проведении досрочного голосования для экипажей 132 морских судов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении дня голосования по Конституции на 1 июля. Однако из-за необходимости организовать эпидемиологическую безопасность населения было принято решение растянуть голосование на несколько дней — с 25 июня до 1 июля.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #конституция #Голосование2020

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