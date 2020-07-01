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Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

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12:05   1 Июля 2020
Общество

Опубликована видеозапись голосования Путина по поправкам к Конституции

Опубликована видеозапись голосования Путина по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции страны. Видеозапись с избирательного участка публикуют средства массовой информации.

Глава государства 1 июля прибыл на московский избирательный участок №2151, расположенный в здании Российской академии наук. В рамках установленных правил он подписал документы и получил бюллетень, который опустил в автоматизированную урну для голосований. Президент поблагодарил членов избирательной комиссии за работу и пожелал им хорошего дня. Видеозапись мероприятия опубликовал телеканал RT.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Организаторы избирательного процесса провели работы по обеспечению безопасности граждан в связи с пандемией коронавируса. Все сотрудники УИК используют средства защиты, соблюдается социальная дистанция.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #Голосование2020

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