Опубликована видеозапись голосования Путина по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции страны. Видеозапись с избирательного участка публикуют средства массовой информации.

Глава государства 1 июля прибыл на московский избирательный участок №2151, расположенный в здании Российской академии наук. В рамках установленных правил он подписал документы и получил бюллетень, который опустил в автоматизированную урну для голосований. Президент поблагодарил членов избирательной комиссии за работу и пожелал им хорошего дня. Видеозапись мероприятия опубликовал телеканал RT.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Организаторы избирательного процесса провели работы по обеспечению безопасности граждан в связи с пандемией коронавируса. Все сотрудники УИК используют средства защиты, соблюдается социальная дистанция.