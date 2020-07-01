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 Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

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12:18   1 Июля 2020
Россия

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит без нарушений и в штатном режиме, сообщает корреспондент «Политики сегодня».

Все избирательные участки подготовлены по санитарным нормам: гражданам выдаются индивидуальные средства защиты, проверяется температура, все голосующие соблюдают социальную дистанцию, перед входом в помещение расположены антибактериальные коврики. Во время дезинфекций участков всех избирателей просят подождать на улице.

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Корреспондент «Политики сегодня» отмечает большой поток петербуржцев, желающих проголосовать. Уже с 8 утра, несмотря на дождливую погоду в городе, на многих участках были избиратели. С утра голосовали в основном пенсионеры, но к обеду людей стало больше. Ни один из участков не пустует. Многие приходят целыми семьями. 

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Наблюдатели считают, что возможность голосовать в течение недели избавило участки от больших очередей и загруженности помещений, а также позволило в полной мере соблюсти режим безопасности. Однако самим членам комиссии придется работать 12 часов, а после остаться еще на опечатку (процедуру после сбора бюллетеней).

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Ранее председатель Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко сообщил, что, по данным на 10 утра 1 июля, уже более двух миллионов петербуржцев приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции.

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Автор: Карина Азоян
#петербург #конституция2020 #голосование2020

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