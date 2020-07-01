Мишустин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин принял участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

Глава правительства заметил, что отдал свой голос за экономическое и социальное развитие России. Главный день избирательного мероприятия по дополнениям в Основной закон страны назначен на 1 июля. Дату ранее утвердил президент РФ Владимир Путин.

Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции открылись в каждом субъекте государства 1 июля. Первыми эстафету приняли Чукотка и Камчатка. В шести населенных пунктах автономного округа явка на 10:00 утра составила 100%. Политологи прогнозируют, что Дальний Восток покажет хорошие результаты по итогам избирательного мероприятия. Многие из местных жителей уже использовали возможность проголосовать заранее.