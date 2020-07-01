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Беглов сообщил о провокациях против членов избирательных комиссий

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 Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции
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11:58   1 Июля 2020
Политика

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Сайт для электронного голосования по поправкам к Конституции России в первые дни был неустойчив, однако через время неполадки были устранены. Об этом в среду, 1 июля, заявила глава юридического центра "Доминанта" Анна Шаркова.

Дистанционное голосование по вопросу внесения изменений в Основной законы страны завершилось 30 июня. В нем приняли участие жители Москвы и Нижегородской области. Эксперимент можно считатать успешным и распространять его в дальнейшем на другие регионы РФ, в частности — на Петербург.

Беседуя с корреспондентом интернет-издания "ПолитЭксперт", директор по развитию "Цифрового общества" Анна Шаркова заявила, что поддерживает нововведение. Она уточнила, что во время эксперимента случались сбои, однако их удалось вовремя взять под контроль. Система выдержала проверку на предмет безопасности, а также продемонстрировала высокую активность избирателей.

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Автор: Руслан Неглинный
#конституция #Голосование2020

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