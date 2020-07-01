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Беглов сообщил о провокациях против членов избирательных комиссий

 Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции
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11:57   1 Июля 2020
Политика

Путин может принять участие в заседании по поправкам к Конституции РФ

Путин может принять участие в заседании по поправкам к Конституции РФ

Рабочая группа может на этой неделе провести заседание по поправкам к Конституции России. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по разработке поправок к Конституции Андрей Клишас.

Он также не исключил, что в заседании может принять участие президент России Владимир Путин.

Голосование по предложенным поправкам к Конституции РФ проводится с 25 июня по 1 июля. В нем принимают участие все граждане в возрасте от 18 лет. Избирательные участки работают по 12 часов с восьми утра.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #конституция #Голосование2020

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