Путин может принять участие в заседании по поправкам к Конституции РФ

Рабочая группа может на этой неделе провести заседание по поправкам к Конституции России. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по разработке поправок к Конституции Андрей Клишас.

Он также не исключил, что в заседании может принять участие президент России Владимир Путин.

Голосование по предложенным поправкам к Конституции РФ проводится с 25 июня по 1 июля. В нем принимают участие все граждане в возрасте от 18 лет. Избирательные участки работают по 12 часов с восьми утра.