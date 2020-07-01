Россия и Белоруссия пришли к компромиссу в вопросе формирования цены на газ

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о стоимости поставляемого из России газа.

Глава России и президент Республики Беларусь пришли к единому мнению о формировании цены на газ после переговоров, состоявшихся 30 июня. Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ.

"Соседка" Белоруссия стоит на втором месте после Германии по объемам покупаемого российского газа. Экономическое значение, которое несет Минск для Москвы, безусловно, велико: кроме газа, у России приобретается большое количество нефти.

Главы двух государств 30 июня приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. В тот же день после торжественной части состоялись переговоры лидеров, на которых были затронуты вопросы о стоимости полезных ресурсов, поставляемых в Республику Беларусь из России.