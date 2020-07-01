Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов сообщил о провокациях против членов избирательных комиссий

Беглов сообщил о провокациях против членов избирательных комиссий

 Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Беглов сообщил о провокациях против членов избирательных комиссий

Беглов сообщил о провокациях против членов избирательных комиссий

 Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
11:54   1 Июля 2020
Политика

Избирком Сахалина сообщил о 65-процентной явке на голосование по поправкам

Избирком Сахалина сообщил о 65-процентной явке на голосование по поправкам

Сахалинская область вместе со всей Россией участвует в голосовании по поправкам к Основному закону страны. К 1 июля явка в регионе достигла 65,09%, говорится в сообщении местной избирательной комиссии.

В общей сложности в избирательном процессе приняли участие 245 362 жителя Курильских островов и Сахалина, пишет РИА Новости. На территории региона действуют 309 участков. Кроме того, организована работа восьми дополнительных УИКов. Также сообщается о досрочном голосовании экипажей 132 морских судов.

Уже через несколько часов голосование на Сахалине завершится. Его результаты будут доступны на сайте ЦИК, который принял решение транслировать оперативные итоги избирательного процесса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#поправки #сахалинская область #явка #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...