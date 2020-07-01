Избирком Сахалина сообщил о 65-процентной явке на голосование по поправкам

Сахалинская область вместе со всей Россией участвует в голосовании по поправкам к Основному закону страны. К 1 июля явка в регионе достигла 65,09%, говорится в сообщении местной избирательной комиссии.

В общей сложности в избирательном процессе приняли участие 245 362 жителя Курильских островов и Сахалина, пишет РИА Новости. На территории региона действуют 309 участков. Кроме того, организована работа восьми дополнительных УИКов. Также сообщается о досрочном голосовании экипажей 132 морских судов.

Уже через несколько часов голосование на Сахалине завершится. Его результаты будут доступны на сайте ЦИК, который принял решение транслировать оперативные итоги избирательного процесса.