Депутат ЗакСа рассказал об активном голосовании по Конституции в Петербурге

Член комитета по законодательству Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев оценил активное электронное голосование избирателей по поправкам в Конституцию.

Дистанционное голосование завершилось 30 июня. Депутат Цивилев заявил, что возможность отдать свой голос онлайн позволила сэкономить миллиарды рублей бюджета государства. Он также отметил высокую явку населения, зарегистрировавшегося на электронное голосование.

В разговоре с "ПолитЭкспертом" Цивилев прокомментировал итоги по голосованию в Петербурге. Он предположил, что данные по явке избирателей в городе на конец голосования будут близки к 70%. В Северной столице голосование в избирательных участках колебалось от 30 до 60%. Цивилев также объяснил, что неравномерность избирателей образовалась из-за того, что процесс был растянут на несколько дней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но потом отложено из-за эпидемии COVID-19 в стране. Позже российский лидер Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать целую неделю — с 25 июня по 1 июля.