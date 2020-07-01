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Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

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11:51   1 Июля 2020
Общество

Депутат ЗакСа рассказал об активном голосовании по Конституции в Петербурге

Депутат ЗакСа рассказал об активном голосовании по Конституции в Петербурге

Член комитета по законодательству Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев оценил активное электронное голосование избирателей по поправкам в Конституцию.

Дистанционное голосование завершилось 30 июня. Депутат Цивилев заявил, что возможность отдать свой голос онлайн позволила сэкономить миллиарды рублей бюджета государства. Он также отметил высокую явку населения, зарегистрировавшегося на электронное голосование.

В разговоре с "ПолитЭкспертом" Цивилев прокомментировал итоги по голосованию в Петербурге. Он предположил, что данные по явке избирателей в городе на конец голосования будут близки к 70%. В Северной столице голосование в избирательных участках колебалось от 30 до 60%. Цивилев также объяснил, что неравномерность избирателей образовалась из-за того, что процесс был растянут на несколько дней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но потом отложено из-за эпидемии COVID-19 в стране. Позже российский лидер Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать целую неделю — с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Илья Романович
#конституция #конституция рф #Голосование2020

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