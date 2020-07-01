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Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

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11:46   1 Июля 2020
Общество

Клишас: граждане РФ активно голосуют по поправкам в Конституцию

Клишас: граждане РФ активно голосуют по поправкам в Конституцию

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что жители регионов активно голосуют по поправкам в Конституцию.

По словам Клишаса, он общался с организаторами голосования и наблюдателями. Судя по явке, также можно сказать, что россияне активно откликнулись на предложение властей выразить свою позицию.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ изначально планировалось провести 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что граждане России будут голосовать с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Василий Пименов
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