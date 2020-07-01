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Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

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11:38   1 Июля 2020
Общество

Губернатор Челябинска проголосовал по поправкам в Конституцию

Губернатор Челябинска проголосовал по поправкам в Конституцию

Губернатор Алексей Текслер проголосовал по поправкам к Конституции РФ на одном из участков Челябинска, который расположен в Металлургическом районе города, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава Южного Урала отметил, что на всех участках соблюдаются все меры безопасности.

"Голосование у нас организовано безопасно. Это очень важно, ведь люди переживали за этот момент. Здесь организовано очень достойно", — отметил Текслер.

Первое июля объявлено завершающим днем голосования по поправкам в Конституцию РФ. Во всех регионах страны голосование начали проводить с 25 июня. В Челябинской области, по данным на 10:00 по местному времени, уже проголосовали 51,32% избирателей.

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Автор: Руслан Неглинный
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