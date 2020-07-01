"Голос" уличили в тиражировании фейков о принудительном голосовании в Омске

Движение "Голос" продолжает вбрасывать фейки на фоне голосования по Конституции РФ. Так, на "Карте нарушений" найдена слегка измененная информация из группы штаба блогера Алексея Навального.

"Голос" задумывался движение, которое будет защищать избирателей и их права, они создали карту с УИК, где публикуются возможные нарушения в ходе голосований. Однако эта организация в 2019 году уже отметилась фейками, когда освещала выборы губернатора Санкт-Петербурга.

В 2020 году на голосовании по поправкам "Голос" вновь прибегнул к вбросам, публикуя недостоверные сообщения. 24 июня на "Карте" появилось сообщение о якобы принуждении сотрудников из Омского института переподготовки и повышения квалификации (ИСОТИ) к участию в голосовании. Неназванный работник говорил, что администрация просит составлять списки тех, кто не закрепился на ближайшем к институту участке.

Аналогичное заявление появилось в тот день на странице штаба Навального в Омске. Однако если в структурах ФБК(признан иноагентом в РФ) говорилось о НИИ приборостроения Омска, то на "Карте нарушений" говорилось уже о другом учреждении. Это свидетельствует о фейковости заявлений, сообщает Nation News.