Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов сообщил о провокациях против членов избирательных комиссий

Беглов сообщил о провокациях против членов избирательных комиссий

 Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Беглов сообщил о провокациях против членов избирательных комиссий

Беглов сообщил о провокациях против членов избирательных комиссий

 Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
11:35   1 Июля 2020
Политика

"Голос" уличили в тиражировании фейков о принудительном голосовании в Омске

"Голос" уличили в тиражировании фейков о принудительном голосовании в Омске

Движение "Голос" продолжает вбрасывать фейки на фоне голосования по Конституции РФ. Так, на "Карте нарушений" найдена слегка измененная информация из группы штаба блогера Алексея Навального.

"Голос" задумывался движение, которое будет защищать избирателей и их права, они создали карту с УИК, где публикуются возможные нарушения в ходе голосований. Однако эта организация в 2019 году уже отметилась фейками, когда освещала выборы губернатора Санкт-Петербурга.

В 2020 году на голосовании по поправкам "Голос" вновь прибегнул к вбросам, публикуя недостоверные сообщения. 24 июня на "Карте" появилось сообщение о якобы принуждении сотрудников из Омского института переподготовки и повышения квалификации (ИСОТИ) к участию в голосовании. Неназванный работник говорил, что администрация просит составлять списки тех, кто не закрепился на ближайшем к институту участке.

Аналогичное заявление появилось в тот день на странице штаба Навального в Омске. Однако если в структурах ФБК(признан иноагентом в РФ) говорилось о НИИ приборостроения Омска, то на "Карте нарушений" говорилось уже о другом учреждении. Это свидетельствует о фейковости заявлений, сообщает Nation News.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#конституция #омск #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...