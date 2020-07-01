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 Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции
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11:34   1 Июля 2020
Общество

ЦИК начинает в режиме реального времени отображать данные по явке на голосовании в РФ

ЦИК начинает в режиме реального времени отображать данные по явке на голосовании в РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила предоставлять результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ "практически в режиме онлайн" с момента, когда все данные поступят в ЦИК.

Первым регионом, который завершит мероприятие, станет Дальний Восток. Как только ЦИК получит первые данные о голосах по Конституции РФ, россияне смогут проследить за процедурой подсчета. ЦИК начнет считать голоса только после того, как проголосуют все регионы, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня. Дополнения к Основному закону России будут приняты только в том случае, если их одобрят жители страны, обратил особое внимание глава государства Владимир Путин.

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Автор: Юлия Яковлева
#цик #конституция #Голосование2020

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