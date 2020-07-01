ЦИК начинает в режиме реального времени отображать данные по явке на голосовании в РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила предоставлять результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ "практически в режиме онлайн" с момента, когда все данные поступят в ЦИК.

Первым регионом, который завершит мероприятие, станет Дальний Восток. Как только ЦИК получит первые данные о голосах по Конституции РФ, россияне смогут проследить за процедурой подсчета. ЦИК начнет считать голоса только после того, как проголосуют все регионы, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня. Дополнения к Основному закону России будут приняты только в том случае, если их одобрят жители страны, обратил особое внимание глава государства Владимир Путин.