Сенатор Клишас: граждане очень хорошо проинформированы о сути поправок к Конституции

Население РФ очень хорошо проинформировано о содержании поправок к Конституции, благодаря совместной работе Совфеда, ЦИК и общественной палаты РФ. Такое заявление сделал сенатор СФ Андрей Клишас.

Член Совета Федерации Андрей Клишас выступил с заявлением относительно информированности населения РФ о содержании поправок к Конституции.

По словам сенатора, граждане очень хорошо осведомлены об их сути, и в этом есть заслуга совместной работы Совфеда, Центризбиркома и Общественной палаты России.

Голосование по поправкам к Конституции началась в РФ 25 июня и продолжается неделю. Сегодня основной и заключительный день плебисцита.