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 Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции
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11:31   1 Июля 2020
Общество

Сенатор Клишас: граждане очень хорошо проинформированы о сути поправок к Конституции

Сенатор Клишас: граждане очень хорошо проинформированы о сути поправок к Конституции

Население РФ очень хорошо проинформировано о содержании поправок к Конституции, благодаря совместной работе Совфеда, ЦИК и общественной палаты РФ. Такое заявление сделал сенатор СФ Андрей Клишас.

Член Совета Федерации Андрей Клишас выступил с заявлением относительно информированности населения РФ о содержании поправок к Конституции.

По словам сенатора, граждане очень хорошо осведомлены об их сути, и в этом есть заслуга совместной работы Совфеда, Центризбиркома и Общественной палаты России.

Голосование по поправкам к Конституции началась в РФ 25 июня и продолжается неделю. Сегодня основной и заключительный день плебисцита.

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Автор: Яна Либерман
#конституция #клишас #Голосование2020

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