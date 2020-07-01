Почти 54% избирателей Приамурья проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Явка на голосование в Амурской области, по данным на 15:00 по местному времени, составила 53,8%. Об этом заявила заместитель председателя избирательной комиссии региона Татьяна Ныркова.

В явке учитываются предыдущие дни голосования, пояснила собеседница РИА Новости. Всего в Амурской области открыты 760 избирательных участков. Из них 22 оборудованы в больницах, на вокзалах и в аэропорту. Всего в регионе насчитывается 621 тыс. избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. В эту среду стартовал основной и последний день голосования. Жителям Москвы и Нижегородской области предоставили возможность сделать свой выбор в дистанционном режиме.