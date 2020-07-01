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 Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам

Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции
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11:27   1 Июля 2020
Общество

Почти 54% избирателей Приамурья проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Почти 54% избирателей Приамурья проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Явка на голосование в Амурской области, по данным на 15:00 по местному времени, составила 53,8%. Об этом заявила заместитель председателя избирательной комиссии региона Татьяна Ныркова.

В явке учитываются предыдущие дни голосования, пояснила собеседница РИА Новости. Всего в Амурской области открыты 760 избирательных участков. Из них 22 оборудованы в больницах, на вокзалах и в аэропорту. Всего в регионе насчитывается 621 тыс. избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. В эту среду стартовал основной и последний день голосования. Жителям Москвы и Нижегородской области предоставили возможность сделать свой выбор в дистанционном режиме.

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Автор: Василий Пименов
#приамурье #явка #Голосование2020

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