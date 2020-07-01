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Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

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11:25   1 Июля 2020
Политика

Камчатка и Чукотка первыми завершили голосование по поправкам к Конституции РФ

Камчатка и Чукотка первыми завершили голосование по поправкам к Конституции РФ

Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ, расположенные на Камчатке и Чукотке, закрылись. Об этом стало известно в среду, 1 июля, сообщает РИА Новости.

Плебисцит по вопросу внесения изменений в Основной закон России завершился на Камчатке и Чукотке в 20:00 по местному времени. Общая явка на Камчатке составила 42,5%. Всего проголосовали более 102 тысяч человек.

Голосование прошло без каких-либо происшествий. Краевая избирательная комиссия не получала жалоб и заявлений на нарушения, которые могли быть допущены во время голосования. За плебисцитом следили более 920 общественных наблюдателей.

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Автор: Яна Либерман
#камчатка #чукотка #Голосование2020

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