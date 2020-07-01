Камчатка и Чукотка первыми завершили голосование по поправкам к Конституции РФ

Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ, расположенные на Камчатке и Чукотке, закрылись. Об этом стало известно в среду, 1 июля, сообщает РИА Новости.

Плебисцит по вопросу внесения изменений в Основной закон России завершился на Камчатке и Чукотке в 20:00 по местному времени. Общая явка на Камчатке составила 42,5%. Всего проголосовали более 102 тысяч человек.

Голосование прошло без каких-либо происшествий. Краевая избирательная комиссия не получала жалоб и заявлений на нарушения, которые могли быть допущены во время голосования. За плебисцитом следили более 920 общественных наблюдателей.