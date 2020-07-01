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Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

 Юрист Шаркова назвала безопасной систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции

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11:17   1 Июля 2020
Политика

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит в российском посольстве в Вене

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит в российском посольстве в Вене

В российском посольстве в столице Австрии — Вене — проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Голосование по поправкам к Конституции РФ изначально должно было состояться 22 апреля, однако вскоре его решено было отложить из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля.

Из-за необходимости учитывать ситуацию с коронавирусом и безопасностью граждан решено было продлить сроки голосования на неделю — с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Яна Либерман
#вена #конституция #Голосование2020

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