Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит в российском посольстве в Вене

В российском посольстве в столице Австрии — Вене — проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Голосование по поправкам к Конституции РФ изначально должно было состояться 22 апреля, однако вскоре его решено было отложить из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля.

Из-за необходимости учитывать ситуацию с коронавирусом и безопасностью граждан решено было продлить сроки голосования на неделю — с 25 июня по 1 июля.