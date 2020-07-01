Булаев сообщил о минимальных претензиях к организации голосования по Конституции

Претензий по организации голосования по поправкам к Конституции минимум. На сегодняшний день зафиксировано пять случаев на 96 тыс. комиссий. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Текущая кампания по сравнению с голосованием в 2019 году проходит с минимальными претензиями. На 96 тысяч комиссий приходится пять случаев за прошедшие шесть дней, отметил зампреда ЦИК Николай Булаев. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее прокомментировала высокую явку на голосовании. Она сообщила, что это обусловлено хорошо организованной системой процедуры. Граждане могли отдать голос заранее, им понравилась такая форма, отметила Памфилова.