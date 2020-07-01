Президент России Владимир Путин приехал на избирательный участок № 2151 в здании Государственной академии наук России (РАН) на Ленинском проспекте в Москве и проголосовал по нововведениям в Основной закон страны.

Как сообщил корреспондент «Политики сегодня» президент подъехал к участку не со стороны главного входа.

Первые участники голосования появились на УИК № 2151 уже в 8 утра. На участке соблюдаются все санитарные нормы: избирателям выдают маски, перчатки и одноразовую ручку, просят продезинфицировать руки. Прямо у входной двери в УИК постелен антибактериальный коврик. Помещение предварительно прокварцевали.

Председатель УИК № 2151 Поплетеева Галина Анатольевна рассказала корреспонденту «Политик сегодня», что уже в четвертый раз встречается с президентом.

«Каждый раз в обычных условиях, кроме нынешней ситуации, конечно осложненной пандемией и борьбой с коронавирусом. Были предприняты, как и на всех избиркомах беспрецедентные меры безопасности. Главное, как сказал президент, здоровье избирателей. Но эмоции положительные и только положительные», — поделилась она.

— Владимир Владимирович сегодня как-то отличался настроением от прошлых лет?

— Он всегда полон сил и энергии.

— Сегодня, может, про Конституцию вам параллельно что-то сказал?

— Нет. Моя задача была пригласить президента присесть на стул именно на расстояние, которое положено. У нас тут желтые отметки. Показать, обратить его внимание, попросить показать его паспорт на расстоянии. Кстати, ранее, если говорить о наших предыдущих встречах, он, как и любой гражданин РФ, присаживался и рукой подавал, мы брали его паспорт. Сейчас это запрещено установленными нормами. Далее я сверила его паспортные данные с теми, что записаны в книге избирателей и попросила его расписаться. Президент воспользовался одноразовой ручкой. Наши избиратели приходят, садятся и сами вскрывают эту ручку. Ею расписываются и могут унести с собой на память о таком замечательном и важном для всей страны событии.

— Кроме Владимира Владимировича на этом участке кто-то из крупных политических деятелей голосовал?

— У нас голосовали Вячеслав Лебедев, Сергей Бабурин и Эльвира Набиуллина, а также ректор РГСУ Василий Жуков.

До приезда на участок президента России, корреспондент «Политики сегодня» пообщался с участниками голосования. Пенсионерка Громова Лидия Михайловна призналась, что сначала не хотела голосовать, но после репортажа про Ржев не могла не пойти.

Началом голосования объявили 25 июня текущего года, среда 1 июля стала завершающим днем, когда избиратели могут выразить свое отношение к поправкам. Путин опустил свой бюллетень в урну во время последнего дня плебисцита. Участки работают с 08:00 до 20:00.