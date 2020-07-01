Глава ЦИК Памфилова рассказала о подготовке бюллетеней к итоговому подсчету голосов

Бюллетени для голосования по поправкам к Конституции после окончания каждого дня плебисцита помещают в специальные сейф-пакеты с номером. Подсчет голосов начнется только после завершения голосования по всей России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала об этапах работы с использованными бюллетенями для голосования по поправкам к Конституции. Она, в частности, отметила, что после окончания каждого дня бюллетени с пометками помещаются в специальные сейф-пакеты, каждому из которых присвоен индивидуальный номер.

Эти пакеты не вскрывают до итогового подсчета голосов. Он начнется сразу после окончания голосования на всей территории страны.

Общенародное голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня и длится неделю. Сегодня завершающий и основной день плебисцита.