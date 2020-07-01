Общественная палата Башкирии разоблачила фейк "Голоса" по поправкам на "Карте нарушений"
Общественная палат (ОП) Республики Башкортостан разоблачила недостоверную информацию, которую представило движение "Голос" на своем сервисе "Карта нарушений". Об этом представитель органа заявил в беседе с ФАН.
На "Карте нарушений по выборам" ранее появилась жалоба со стороны одного из избирателей, который заверил, что смог якобы зафиксировать нарушение в системе общероссийского голосования. Заявитель, отмечает Федеральное агентство новостей, остался недовольным тем, что должен выйти на работу 1 июля, в день, официально объявленный нерабочим.
В рамках Трудового кодекса России работа в нерабочие праздничные дни действительно запрещена, но есть исключение: например, в случае получения письменного приказана и указания определенных условий в трудовом договоре сотрудник может выйти в этот день.
ФАН в связи с этим обратился в Общественную палату Башкирии, чтобы разобраться в ситуации. В комментарии агентству представитель органа отметил, что в трудовом договоре, заключенном с сотрудником, могло быть прописано условие, в рамках которого гражданин должен находиться на рабочем месте в определенный день: неважно, праздничный или выходной.
Кроме того, в ОП по региону подчеркнули, что работник в данном случае проявил халатность, так как он мог проголосовать по поправкам в Конституцию любыми способами. В том числе по месту работы.