«Люди уже стоят в очереди»: Янис Кузинс о голосовании по поправкам к Конституции РФ в Риге

Россияне принимают активное участие в голосовании по правкам к Конституции РФ в Латвии. Об этом «Политике сегодня» рассказал латышский общественник, один из лидеров партии «Новое согласие» Янис Кузинс.

«Был на двух участках: в посольстве РФ и в консульстве в Риге. Граждане очень активно голосуют, сейчас идет наплыв, люди уже стоят в очереди. С утра как обычно больше пенсионеров, некоторые даже ветераны. На данный момент общая явка 3700 по Риге из них 300 выездные – голосовали на дому. В целом, думаю, будет даже больше 10 тысяч проголосовавших», — сообщил общественник.

По наблюдениям Яниса Кузинса, на избирательных участках нет нарушений, голосование проходит в спокойном режиме.

«Никаких нарушений я не наблюдал, все голосуют, нет эксцессов. Избиратели уточняют только, как правильно голосовать – ставить галочку или крестик. Кто-то уверенно приходит и голосует, кто-то изучает поправки на месте», — рассказал он.

Так как в Латвии уже снят режим ЧП, жителям разрешено посещать участки без средств индивидуальной защиты.

«У нас попроще, по выбору самих избирателей. Просто идет рекомендация, а надевать или не надевать маски и перчатки решают сами люди. Сотрудники посольства и консульства, конечно, соблюдают нормы», — сказал общественник.

Несмотря на то, что голосующие в Риге россияне проживают в Латвии, по словам Яниса Кузинса, их все равно волнует судьба родной страны и они следят за всеми новостями, которые происходят в России.

«Кому-то важно, что Россия становится правопреемником Советского союза, берет ответственность за соотечественников, кому-то важна роль Бога, кому-то, что президента можно избирать заново», — поделился Кузинс.

Российские граждане могут принять участие в голосовании в Латвии на участках в трех городах: Риге, Лиепая и Даугавпилсе.