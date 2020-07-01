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Голосование в Петербурге проходит активно и по всем санитарным нормам
Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

Первые результаты по голосованию ожидаются в 13:00 по московскому времени

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10:51   1 Июля 2020
Общество

ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

Более 61% граждан России посмотрели 24 июня парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

Во время опроса специалистами ВЦИОМ россияне ответили, что больше всего им понравилась военная техника. Об этом заявили 29% человек. Еще 15% опрошенных отметили проход войск. Более 10% граждан понравилась организация мероприятия, еще 9% восхитились авиационным шоу. Парад Победы прошел 24 июня во многих городах Российской Федерации. В связи с пандемией на эту дату он был перенесен с 9 мая.

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Автор: Илья Романович
#голосование #россияне #конституция #парад победы

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