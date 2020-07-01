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В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

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10:49   1 Июля 2020
Общество

Явка на голосовании по Конституции РФ в Волгограде превысила 75 %

Явка на голосовании по Конституции РФ в Волгограде превысила 75 %

Три района Волгограда показали явку более 75 % на голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

По данным на 10:00 1 июля, общая явка в регионе составляет боле 67 %. Наибольшую активность проявляют жители Чернышковского, Октябрьского и Фроловского районов.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. В нем принимают участие все граждане России в возрасте от 18 лет. Избирательные участки работают в 12-часовом режиме с 8 утра.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #конституция #Голосование2020

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