Росгвардейцы обеспечивают порядок на 180 участках для голосования в Севастополе

Представители Росгвардии и других силовых ведомств контролируют общественный порядок на 180 участках в Севастополе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Перед началом работы сотрудники инженерно-технических подразделений ОМОН "Беркут" проверили помещения на наличие взрывоопасных предметов и опасных веществ, пишет "КП"-Севастополь".

В среду, 1 июля, проходит завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Во всех регионах страны голосование начали проводить с 25 июня. Из-за пандемии коронавируса процесс голосования был разделен на несколько дней.