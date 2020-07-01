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ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

 Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина
В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
Трамп признался, что его все больше злит Китай

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 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
10:45   1 Июля 2020
Общество

Росгвардейцы обеспечивают порядок на 180 участках для голосования в Севастополе

Росгвардейцы обеспечивают порядок на 180 участках для голосования в Севастополе

Представители Росгвардии и других силовых ведомств контролируют общественный порядок на 180 участках в Севастополе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Перед началом работы сотрудники инженерно-технических подразделений ОМОН "Беркут" проверили помещения на наличие взрывоопасных предметов и опасных веществ, пишет "КП"-Севастополь".

В среду, 1 июля, проходит завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Во всех регионах страны голосование начали проводить с 25 июня. Из-за пандемии коронавируса процесс голосования был разделен на несколько дней.

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Автор: Борис Нестеров
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