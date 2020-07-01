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В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

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10:42   1 Июля 2020
Экономика

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Избирательной комиссии Омской области явка на Общероссийское голосование по правкам к Конституции России составила 56% по состоянию на 10:00 часов.

В административном центре, городе Омске, явка на голосование составила 47%. В среднем по России явка на голосование по поправкам к Конституции России составляет более 45%.

Сообщений о нарушении на избирательных участках не было. В облизбирком поступают жалобы на сбои во время выдачи средств индивидуальной защиты на некоторых участках. Всего 1 июля в области были открыты 1734 участка, на 29 июня в регионе проголосовали 750 тысяч человек.

В избирательной комиссии Омской области сообщили, что наиболее высокая явка зафиксирована в Крутинском районе — 83,6%, Любинском — 77,4%, Оконешниковском — 77,1%.

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Автор: Илья Романович
#конституция #омск #Голосование2020

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