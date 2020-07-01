Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 6556 новых случаев COVID-19
Статистика по новым случаям коронавируса в России обновлена. Оперативный штаб по контролю и наблюдению отчитался о том, что за минувшие сутки в стране выявлено 6 556 новых случаев вируса. Общее число достигло 654 405 случаев.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ обновил статистику. По его данным, за минувшие сутки в стране выявлено еще 6556 случаев COVID-19. Треть проходит без клинических проявлений.
За сутки также зафиксировано 216 летальных исходов и 10 281 случай полного выздоровления от коронавируса.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в России за все время пандемии составило на сегодня 654 405. Коронавирус выявляли во всех регионах страны.