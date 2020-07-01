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В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

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10:40   1 Июля 2020
Общество

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 6556 новых случаев COVID-19

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 6556 новых случаев COVID-19

Статистика по новым случаям коронавируса в России обновлена. Оперативный штаб по контролю и наблюдению отчитался о том, что за минувшие сутки в стране выявлено 6 556 новых случаев вируса. Общее число достигло 654 405 случаев.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ обновил статистику. По его данным, за минувшие сутки в стране выявлено еще 6556 случаев COVID-19. Треть проходит без клинических проявлений.

За сутки также зафиксировано 216 летальных исходов и 10 281 случай полного выздоровления от коронавируса.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России за все время пандемии составило на сегодня 654 405. Коронавирус выявляли во всех регионах страны.

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Автор: Яна Либерман
#статистика #коронавирус

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