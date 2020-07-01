Памфилова объяснила высокую явку на голосование по Конституции

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова дала оценку многодневному формату проведения голосования.

По данным ведомства, явка на голосование по Конституции РФ в Москве превысила 42%. Данный показатель в Санкт-Петербурге оказался значительно выше — 59%. В общей сложности за или против поправок в Конституцию в России проголосовало более половины населения. Памфилова подчеркнула, что явка на голосование демонстрирует высокие показатели. Она объяснила, что такие показатели говорят об удобном для людей формате голосования.

Она напомнила, что голосование было решено растянуть на несколько дней, чтобы обеспечить безопасность здоровья россиян. Каждому избирателю на участке выдавали индивидуальные средства защиты от коронавирусной инфекции и письменные принадлежности.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю, с 25 июня по 1 июля.